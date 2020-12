Afrobasket U18 : Le sénégal démarre par le Mali,en garçon et Fille, vendredi

L’équipe nationale de basket du Sénégal des moins de 18 ans, filles et garçons, va débuter par le Mali l’Afrobasket de la catégorie, vendredi au Caire (Egypte).Le Sénégal, chez les garçons, va ensuite affronter l’Egypte, pays organisateur, samedi, pour la deuxième sortie des protégés de l’entraîneur Madiène Fall, vice-champions d’Afrique, avant de rencontrer la Guinée, dimanche.A l’issue de cette phase de poules, les équipes vont se retrouver pour les demi-finales, le 8 décembre, le premier de chaque poule devant rencontrer le quatrième, pendant que le deuxième et le troisième seront appelés à en découdre avant la finale prévue le 9 décembre.Les filles du Sénégal vont de leur côté rencontrer l’équipe nationale féminine des 18 ans et moins de l’Egypte, samedi, après avoir affronté le Mali la veille.Les Sénégalaises vont de nouveau affronter ces deux équipes, les 7 et 8 décembre, confrontations à l’issue desquelles les deux premières sélections vont disputer la finale, le 9 décembre.