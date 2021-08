AG de la FSF : Le message du ministre des Sports, Matar BA

AG de la fédération sénégalaise de football : Message de Matar BA, Ministre des sports

Dakar, le 07 août 2021





Monsieur le représentant du Comité National Olympique Sportif Sénégalais ;

Monsieur le Président de la Fédération Sénégalaise de Football ;

Mesdames et Messieurs ;

Chers invités.





Je voudrais, à l’entame de mon message, féliciter chaleureusement les membres de l’Assemblée générale pour votre présence massive qui dénote de l’intérêt supérieur que représente, pour chacune et chacun d’entre vous, la bonne marche du football sénégalais.





L’occasion me parait aussi opportune pour exprimer mes chaleureuses félicitations et mes encouragements au Comité National Olympique Sportif Sénégalais qui est, au terme de l’article 39, aliéna 1, de la loi 84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du sport, « l’interlocuteur privilégié du monde sportif auprès des pouvoirs publics ».





C’est dans cet esprit qu’il convient, d’ailleurs, de placer et de comprendre son rôle auprès des fédérations et des groupements sportifs et qu’il remplit avec beaucoup de générosité et d’efficacité.





La tenue de l’Assemblée générale de la Fédération Sénégalaise de Football est un événement sportif de grande dimension ; et je voudrais, à cet effet, saluer la présence à du représentant de la Confédération Africaine de Football ; lui souhaiter la bienvenue ainsi qu’un excellent séjour dans notre pays.





Il est vrai les assemblées générales de renouvellement des instances du Football soulèvent, partout dans le monde, de fortes tensions et parfois même de l’invective. Mais, toujours dans le respect des règles du jeu, dans la fraternité, le fair-play.





Au Sénégal, tous les candidats à la direction du Football, et même ceux qui ont eu l’honneur de diriger la Fédération, ont tous fait preuve, en son temps, de ce niveau d’engagement et de cet esprit de sacrifice qu’exige la fonction.





Ce sont là des valeurs et des attitudes essentielles dans tout leadership transformationnel. Mais qu’il faut combiner avec les contingences du momentpour prendre les meilleures décisions possibles.





?

Mesdames et Messieurs ;





Les enjeux et les défis actuels du football sénégalais sont très importants. De même que l’ambition légitime et naturelle des candidats d’accéder aux responsabilités et de contribuer à la conquête de nouvelles victoires.





Mais, aussi importants soient-ils, ces enjeux et ces défis ne doivent nullement édulcorer la solennité du moment.





Et c’est pourquoi, comme il s’agit de renouvellement et de choix de nouveaux attelages, je voudrais, conformément à l’usage, rendre un vibrant hommage, un hommage mérité au Président Augustin Senghor et à tous les membres de l’équipe sortante pour le travail accompli et pour les résultats obtenus ; lesquels ont valu, aujourd’hui, à notre pays de figurer parmi les grandes nations de football en Afrique et même dans le monde.





Je vous félicite, Monsieur le Président, au nom du Chef de l’Etat, ainsi que tous vos collaborateurs pour avoir su porter et maintenir si haut le flambeau du football sénégalais.





Dans le cadre de vos assises, la préoccupation majeure de mon département se situe à deux niveaux :





En premier lieu, il importe que le processus électoral de renouvellement des instances puisse se dérouler dans la transparence et le respect des valeurs qui gouvernent le sport, et notamment l’application des règlements de la Fédération Sénégalaise de Football.





Dans ce cadre, il me plait de remercier, d’encourager et de féliciter les membres de la commission électorale qui ont, jusqu’ici, accompli un travail considérable ; et je peux affirmer,de façon péremptoire, eu égard à leur profil et à leur sens des responsabilités, qu’ils seront à la hauteur des charges qui pèsent sur leurs épaules.





Ensuite, notre souhait principal est que les choix qui seront faits ici, à l’issue de vos travaux, puissent produire des démarches et des approches inclusives,capables de fédérer les forces et de mutualiserles compétences. Il nous faut, aujourd’hui, en définitive, de fortes synergies pour une meilleure adresse des impératifs du football.





C’est dans cet esprit, d’ailleurs, qu’il convient de lire les nombreux efforts consentis par le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, afin que le football demeure ce cadre de fraternité et de culture de l’excellence pour la construction de nouvelles victoires auxquelles les sénégalais ont pris goût.





Avant de terminer, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations au Président Djibril WADE, qui vient d’être porté à la tête de la Ligue Nationale de Football Professionnel ainsi qu’au Président AbdoulayeSaydou SOW dont le mandat à la tête de la Ligue Nationale de Football Amateur a été renouvelé à la quasi-totalité des membres.





Je souhaite plein succès et une grande réussite à vos travaux que tous les sénégalais suivent avec une grande attention, teintée, certes, de quelques interrogations, mais, aussi, de beaucoup d’espoir. Et je suis sûr qu’ils ne seront pas déçus.





Au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, je déclare ouverte l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération Sénégalaise de Football.





Merci de votre attention.