AG élective de la Fsbb: Des acteurs du basket demandent la mise en place d’un comité ad hoc

A quelques heures de la fin des dépôts des dossiers de candidature pour la présidence de la Fédération sénégalaise de basket-ball (Fsbb) annoncé par ladite instance, un seul dossier est pour le moment enregistré : celui du président sortant, Babacar Ndiaye.





Mais l’Union des basketteuses et basketteurs du Sénégal (Unbbs), accompagnée de la Convergence pour le renouveau du basket sénégalais (Crbs), a rejeté la légitimité de la Fsbb à organiser cette l’élection prévue le 6 mai prochain, lors d'une conférence de presse, ce mercredi. C'est pourquoi certains qui veulent briguer la présidence de la Fsbb refusent de déposer leur dossier.





‘’La nomination d’un secrétaire général de la FSBB par le ministère des Sports, sans prise en compte de leurs nouveaux textes, prouve qu’ils sont dans l’illégalité’’, a fait savoir Pathé Seck, coordonnateur du Crbs.





Selon lui, parler de boycott est impensable d’autant qu’ils attendent la mise en place d’un Comité ad hoc neutre pour déposer une quinzaine de dossiers de candidatures qu’il dit avoir en leur possession. «Le basket est déjà à terre, si Babacar Ndiaye et Cie insistent, il sera sous terre», a encore averti le président de Guédiawaye BC





‘’L’exemple du football doit nous interpeller. Ce n’est pas un problème de personnes mais un problème de projet. On est tous là pour mettre notre expérience au service du basket. On ne peut rester insensible à ce qui se passe. Il faut avoir l’honnêteté intellectuelle de reconnaître, rectifier et aller de l’avant. Le bilan n’est pas positif, en plus d’une relation malsaine. Et il faut que tout le monde soit concerné», a tranché le technicien.





Plusieurs anciens basketteurs, dirigeants de club ont répondu présent à cette rencontre avec la presse.