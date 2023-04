AG Fédé de basket : Baba Tandian disqualifie Me Babacar Ndiaye

Renvoyée à deux reprises, l’Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) est désormais fixée au 27 mai prochain. Pour l’instant, le président sortant, Me Babacar Ndiaye, est le seul candidat à sa succession.



Pour l’ancien patron de l’instance Baba Tandian, qui invoque d’anciens textes de la FSBB, cette candidature est «illégale». «Babacar Ndiaye ne peut pas se présenter, il ne se présentera pas, a-t-il martelé dans un entretien avec Record. Il est frappé par le même motif qui m’était opposé en 2015, à savoir : pour être éligible, il faut être mandaté par un club ou être président de club.»



Quid des nouvelles règles qui autorisent Me Ndiaye à se présenter sans être à la tête d’un club ? Baba Tandian est formel : «Il a changé les textes pour seulement pouvoir se présenter. Mais en changeant les textes, il doit obéir à un certain nombre de normes, à savoir : déposer les documents au ministère des Sports pour les faire faire valider; ce qui n’a pas été fait. Ce pourquoi il fait le forcing. Nous, on a décidé qu’il ne déposera pas.»



Tandian plaide pour une intervention de la tutelle. «L’État a le choix entre Babacar Ndiaye et le monde du basket. Entre les basketteurs et basketteuses qui ont fait du basket ce qu’il est aujourd’hui, qui lui ont donné ses lettres de noblesse, et un Babacar Ndiaye qui vient de nulle part, qu’on a ramassé dans les bas-fonds du parquet. Le Comité électoral doit consulter tous les statuts originaux de la fédération pour voir si Babacar Ndiaye a le droit de se présenter ou pas. C’est aussi simple que ça.»