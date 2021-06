AG FSF : la date officielle connue !

L’Assemblée Générale élective de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) qui permettra de désigner un nouveau bureau fédéral se tiendra le samedi 07 août 2021 à Dakar, renseigne un communiqué de la Commission électorale.



La succession de Me Augustin Senghor est ouverte. En vertu des décisions de la Commission électorale en date du 19 juin 2021, l’Assemblée Générale élective de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) se tiendra le samedi 07 août 2021 à Dakar, a annoncé cet après-midi, un communiqué de la Commission électorale de la FSF. Et de préciser : "conformément aux dispositions statutaires et règlementaires en vigueur, toute personne désirant se porter candidat à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football mais également au poste de membre du bureau exécutif est tenue de notifier sa candidature par courrier recommandé avant la date de l’Assemblée, soit au plus tard le 07 juillet 2021. Le communiqué ajoute que seuls les membres de la Fédération sont habilités à présenter des candidatures au poste de président.