Agressé lors du match Jaraaf-Coton de Garoua : l’arbitre malien accuse le vice-président du Jaraaf

L’arbitre malien, Boubou Traoré, agressé lors de la rencontre des quarts de finale de la coupe Caf entre le Jaraaf et le Coton Sport de Garoua, a donné sa version des faits.Interrogé par Rfi, ce mercredi, il a accusé le vice-président du club de la Médina. ‘’J’ai vu le vice-président du Jaraaf avec un caillou qui a foncé sur moi pour me donner un coup à la tête. Les choses se sont passées très vite’’, narre-t-il.‘’Heureusement, il y avait certains joueurs qui sont intervenus pour me protéger et les forces de l’ordre. J’ai été conduit dans les vestiaires où j’ai reçu les premiers soins du médecin de la Caf avant d’être transféré dans une clinique’’, ajoute-t-il.