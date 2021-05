Agression de l’arbitre malien : Le Jaraaf présente ses excuses à la CAF et à la FSF

Le Jaraaf de Dakar s’est prononcé sur les incidents qui ont émaillé leur élimination, dimanche dernier, au stade Lat Dior de Thiès, en quart de finale de la coupe Caf par le Coton sport de Garoua. En effet, après la rencontre, certains membres du club de la Médina ont agressé l’arbitre malien.A travers un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction, la cellule de communication du club a présenté ses excuses au monde sportif. ‘’Le club ainsi que l’ensemble du staff déplorent et condamnent ces agissements violents tout en présentant nos excuses à l’ensemble du mouvement sportif, particulièrement à la Confédération africaine de Football (CAF) et à la Fédération sénégalaise de football (FSF)’’, lit-on dans le communiqué.Par cette occasion les Médinois expriment leur ‘’compassion à l’endroit des arbitres du match et affirmons notre ferme volonté, de concert avec notre fédération nationale et à combattre tous les comportements qui ternissent l’image, la crédibilité et l’intégrité du jeu et à travailler au renforcement des mesures sécuritaires.’’