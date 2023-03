Agressions, vol, injures… : les arbitres justifient le boycott de DSC-GFC

Les arbitres ont refusé d’officier lors de Dakar-Sacré Cœur – Guédiawaye FC (15e journée de Ligue 1). À travers une déclaration de leur chargé de communication, El Hadji Malick Seck, reprise par Record, ils expliquent leur décision. Nous vous proposons celle-ci en intégralité.



«Voici les faits qui nous ont poussés à ne pas officier le match de Guédiawaye FC (contre Dakar-Sacré Cœur, 15e journée, Ligue 1). À la fin de leur match contre le Stade de Mbour, le staff de Guédiawaye FC (GFC) et les supporters ont envahi le terrain. Après le coup de sifflet final, un joueur de GFC a donné un coup de poing à l’arbitre, l’entraîneur a tenu des propos haineux, injurieux , grossiers et blessants à l’endroit des arbitres et a même tenté de les violenter. L’arbitre assistant 1 a reçu une pierre qui a provoqué une ouverture de la tête. Ils ont déchiré la culotte de l’arbitre assistant 2.



«Récemment lors d’un match à Amadou Barry (terrain de Guédiawaye FC), les arbitres ont fait l’objet de vol de portables et d’argent que nous avons signalé, sans suite. Depuis l’année dernière, nous sommes victimes de violence sur les terrains et nous n’avons pas vu les autorités fédérales condamner de tels actes.