Ahmed Hassan, ancien capitaine de l’Égypte : « Le Sénégal n’a ni Messi ni Mbappé »

À quelques jours d’Egypte – Sénégal en qualification pour la Coupe du Monde, Ahmed Hassan a évoqué son degré de confiance pour les Pharaons.



Les Champions d’Afrique contre les vice-champions d’Afrique en titre : rendez-vous les 25 et 29 mars, dans le cadre des barrages d’accession à la Coupe du Monde 2022, au Qatar. A l’approche de cette double confrontation, l’ancien capitaine des Pharaons d’Egypte, Ahmed Hassan, s’est mouillé.



L’ancien milieu de terrain d’Al Ahly, du Zamalek, d’Anderlecht, de Be?ikta? entre autres, a notamment évoqué les forces de l’équipe entraînée par Aliou Cissé. Joueur le plus capé de la sélection de l’Egypte avec pas moins de 184 capes, Ahmed Hassan ne s’emballe pas pour les Lions du Sénégal.



« Je ne vois pas le Sénégal comme étant un adversaire impossible à battre. Il ne possède ni Messi, ni Mbappe et l’Egypte est capable de compenser les différences techniques et physiques par la combativité et l’état de détermination des joueurs », a t-il lâché au micro de OnTime Sports. Sadio Mané et ses partenaires savent comment répondre.



Dans sa carrière internationale avec l’Egypte, Ahmed Hassan a eu à affronter à six reprises l’Equipe Nationale du Sénégal, notamment deux fois en qualifications de la Coupe du Monde 2002. Titulaire à chaque fois, il assisté à trois victoires, une défaite et un match nul pour son équipe.