AL-HILAL: QUAND KOULIBALY TENTE, EN VAIN, DE PARLER FRANÇAIS AVEC NEYMAR

Après six ans en France et au Paris Saint-Germain, Neymar a indiqué à son nouveau coéquipier Kalidou Koulibaly qu'il parlait seulement "un petit peu" français, lors d'une séquence diffusée sur les réseaux sociaux. Les deux hommes évoluent désormais ensemble en Arabie saoudite à Al-Hilal après leurs signatures lors du mercato estival.







Neymar découvre son nouvel environnement. Mardi dernier, le PSG a annoncé le départ de l'attaquant brésilien en direction du club saoudien d'Al-Hilal, contre 90 millions d'euros. Le joueur de 31 ans évoluera avec plusieurs coéquipiers bien connus du grand public, à l'image de Kalidou Koulibaly.





Lui-même Sénégalais (mais binational) et né à Saint-Dié-des-Vosges dans l'Est de la France, l'ancien défenseur central de Naples et Chelsea a bien cru pouvoir échanger dans la langue de molière avec son nouveau coéquipier. En vain.





"French? Un petit peu"

Dans une séquence diffusée sur les réseaux sociaux, le défenseur sénégalais - qui possède aussi la nationalité française - s'est présenté à Neymar en lui demandant s'il parlait français.





"French? Un petit peu", a répondu le Brésilien, hilare. Pour rappel, 'Ney' était arrivé à l'été 2017 en France et au PSG, pour un transfert record de 222 millions d'euros.









Présenté à ses nouveaux supporters ce samedi, Neymar devra patienter pour porter le maillot d'Al-Hilal. Entraîneur de l'équipe, Jorge Jesus a annoncé que la star n'était pas encore apte à jouer en raison d'une blessure. Pour le Portugais, la convocation de Neymar en sélection nationale pour le rassemblement de septembre est d'ailleurs difficile à comprendre: "Il ne jouera pas parce qu'il ne peut pas jouer. Il ne peut déjà pas s'entraîner. Aujourd'hui, je ne vois aucune raison à son départ au Brésil. Il ne s'entraîne pas, comment pourrait-il jouer? Il doit se remettre musculairement pour commencer à jouer."