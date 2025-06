Al Ittihad aux demi-finales BAL. Anas Mahmoud : « Gagner sans jouer notre meilleur basket, c’est un signe fort »

Al Ittihad Alexandria a tremblé, mais a tenu bon. Il a fallu cinq minutes supplémentaires aux géants égyptiens pour arracher leur qualification en demi-finale de la Basketball Africa League 2025, face à une redoutable équipe du FUS Rabat (86–83). Dans ce match sous tension, le pivot égyptien de 2 mètres 13 cm Anas Mahmoud a livré son analyse au micro de Seneweb.





«?Gagner quand on ne joue pas son meilleur basket, ça en dit long sur notre équipe,?» affirme-t-il.





«?Faire des stops défensifs en fin de match, prendre les rebonds, et faire les bons choix, c’est de la confiance et de l’expérience. Je pense que chacun a fait sa part sur la fin, mais on doit apprendre de ce match et se préparer pour le prochain.?»









Cette victoire en prolongation, si durement obtenue, reflète l’intensité d’un tournoi où le moindre détail peut faire la différence. Face à une équipe marocaine qu’ils avaient pourtant largement dominée deux fois en phase de conférence, les hommes de Ittihad ont dû batailler jusqu’au bout.





«?C’est génial. J’ai déjà été ici deux fois avant. Une fois, j’ai tout gagné, et la deuxième fois, j’ai perdu en demi-finale. Donc, j’ai vraiment hâte d’y retourner dans trois jours. Représenter l’Égypte et Al Ittihad, ça me rend tellement fier. Il faut y aller à fond, tout donner sur le terrain et le résultat suivra.?»













La BAL, moteur de changement





Pour Mahmoud, la Basketball Africa League ne se limite pas à la compétition. Elle est aussi une vitrine pour le développement du sport en Afrique.





«?Ce que la BAL fait dans le pays, c’est vraiment fantastique. Ils cherchent à changer la mentalité du sport en Afrique, d’un loisir à un niveau pro.?»









«?Même en Égypte, les équipes comprennent qu’il faut investir pour être sur le devant de la scène. L’Ittihad investit beaucoup depuis 3-4 ans avec le président, et avant ça, c’était Zamalek. Les équipes adhèrent de plus en plus, et je pense que d’ici quelques années, cette ligue va atteindre un tout autre niveau.?»









À ceux qui rêvent de fouler le parquet d’une compétition comme la BAL, le message d’Anas Mahmoud est clair: