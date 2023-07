Al Nassr : le dernier épisode du feuilleton Sadio Mané

Dans un tweet repris par Record, le journaliste James Benge donne les dernières nouvelles de l’offensive d’Al Nassr pour recruter Sadio Mané cet été. Ce dernier informe que l’État saoudien, propriétaire du club, a demandé au Centre d’excellence pour l’acquisition de joueurs du ministère des Sports du pays, de financer l’opération.



D’après la même source, Al Nassr propose 34 millions de livres sterling (un peu plus de 25 milliards F CFA) au Bayern Munich pour enrôler l’attaquant sénégalais. Et si le club bavarois accepte l’offre, Sadio Mané, qui aurait déjà donné son accord pour rejoindre Cristiano Ronaldo et Seko Fofana, touchera une salaire hebdomadaire de 650 000 livres sterling (près de 500 millions F CFA).