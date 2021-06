Alain Giresse, ancien coach des Lions : ‘’Le Sénégal n’est pas loin de (remporter) sa première Can’’

Premier en Afrique au classement Fifa depuis plusieurs mois, le Sénégal n’a cependant toujours pas réussi à décrocher le trophée de la Coupe d’Afrique des nations (Can). Mais la génération de Sadio Mané n’est pas loin d’atteindre cet objectif. C’est ce que pense l’ancien coach des Lions Alain Giresse.





‘’Je pense qu’il y a tout dans cette équipe du Sénégal. Le potentiel est là. Maintenant, on sait que ça dépend de peu de choses. En tout cas, en ce moment on peut considérer que le Sénégal fait partie des favoris avec l’Algérie, évidemment et d’autres équipes pour cette Can qui va se dérouler au Cameroun. Je pense que le Sénégal n’est pas loin de sa première Can’’, souhaite-t-il.