Alanyaspor : Mitroglou pour remplacer Papiss Cissé ?

Prêté sans succès à Galatasaray puis au PSV Eindhoven dans la foulée, Kostas Mitroglou (32 ans, 13 apparitions et 1 but en Eredivisie cette saison) demeure sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021, mais le club phocéen ne devrait pas le conserver cet été.





D’après La Provence, son imposant salaire (4 M€/an), supérieur à celui de Dario Benedetto (30 ans), pose problème.





En effet, l’OM, en proie à de graves problèmes financiers, va devoir serrer sa ceinture un peu plus fort que d’habitude lors de la saison à venir, et il est donc impensable de voir un remplaçant gagner plus qu’un titulaire. D’après le quotidien turc Yeni Alanya, le club d’Alanyaspor pourrait ainsi rendre un joli service au président Jacques-Henri Eyraud en rachetant la dernière année de contrat du buteur grec.





L’entraîneur Erol Bulut aurait même validé son profil, mais son arrivée reste suspendue au départ du buteur titulaire Papiss Cissé (34 ans), en fin de contrat au mois de juin mais dont une éventuelle prolongation n’est pas à écarter. Affaire à suivre.





Maxifoot