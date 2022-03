Alassane Ndour préconise des transmissions rapides au milieu pour améliorer l'efficacité offensive

Alassane Ndour sur le match retour Senegal-Egypte

L’équipe du Sénégal battue 0-1 vendredi en barrage aller qualificatif à la Coupe du monde 2022, doit ‘’améliorer son efficacité au milieu de terrain en faisant des transmissions rapides afin de trouver Sadio Mané’’, a expliqué à l’APS, l’ancien international, Alassane Ndour.





‘’Nous devons éviter de jouer avec la pression et faire des transmissions rapides afin de toucher par exemple Sadio Mané dans les conditions idéales’’, a retenu Ndour finaliste de la CAN et quart de finaliste de la Coupe du monde 2022.





Interrogé sur la rencontre retour prévue au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, l’ancien milieu de terrain de Saint-Etienne (France) estime que le Sénégal doit éviter d’abuser du jeu long en rappelant que ‘’les défenseurs égyptiens aimaient les duels’’.





‘’Nous devons faire montre d’un engagement physique, une agressivité dans le jeu et dans la conquête du ballon et surtout soigner notre entrée dans le match parce que les buts assez tôt ne nous réussissent pas’’, a préconisé l’ancien milieu de terrain international.





Alassane Ndour a invité les Lions ‘’à jouer ce match comme si c’était le dernier de leur carrière’’ avant d’appeler ‘’le public à venir nombreux et pousser les Lions à la qualification’’.





‘’Ces Egyptiens doivent souffrir chez nous et ressentir la pression dès leur arrivée à Dakar’’, a insisté l’ancien footballeur qui en plus de la France, a évolué pendant plusieurs saisons en Angleterre à West Bromwich Albion et à Walsall.





Le Sénégal qui a perdu 0-1 contre l’Egypte adversaire de sa finale victorieuse en finale de la CAN 2021, le 6 février dernier, recevra la même équipe ce mardi à partir de 17h au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio pour le barrage retour qualificatif à la Coupe du monde 2022.