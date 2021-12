Albert Sambi Lokonga positif au Covid-19

Albert Sambi Lokonga testé positif à la Covid

Après, entre autres, Kevin De Bruyne, Koen Casteels, Thorgan Hazard ou encore, plus récemment, Romelu Lukaku, c’est Albert Sambi Lokonga qui a été testé positif au Covid-19. L’ancien Anderlechtois n’est donc pas sur la feuille du match qui oppose Leeds United à Arsenal, samedi après-midi.





La Premier League est fortement touchée par le coronavirus, tant et si bien que six des dix rencontres de championnat prévues ce weekend ont dû être reportées. Trois des quatre matchs prévus samedi ont d’ailleurs été reportés. Seul ce duel entre Leeds et Arsenal a été maintenu.