Algérie : Premières tensions entre Riyad Mahrez et son sélectionneur Vladimir Petkovic

Les premières tensions émergent entre Riyad Mahrez et son nouveau sélectionneur, Vladimir Petkovic. Ce dernier est en conférence de presse ce jeudi matin pour annoncer les joueurs convoqués pour le stage de juin.





Riyad Mahrez ne devrait pas être appelé en sélection une seconde fois de suite. Alors qu'il souhaitait prendre du temps pour réfléchir à son avenir international, ses relations avec Vladimir Petkovic jettent un froid sur l'avenir de Mahrez en sélection.





Et pour cause, l'ailier avait été accusé d'ignorer volontairement un appel de Petkovic lorsqu'il venait de prendre la tête du banc des Fennecs.





Riyad Mahrez a démenti cette information à La Gazette du Fennec. L'ailier aux 31 buts et 40 passes décidives en 94 sélections assure n'avoir reçu aucun appel de Petkovic depuis son intronisation.





Quel avenir pour Mahrez en sélection ?





Pour rappel, le joueur d'Al Ahli, en Saudi Pro League, avait refusé une potentielle convocation au mois de mars pour le premier rassemblement sous Petkovic. Mahrez a décidé de ne pas prendre sa retraite internationale, prouvant sa volonté de rejouer un jour pour l'Algérie.





Cependant, la sélection algérienne a connu plusieurs échecs ces dernières années, un renouvellement d'effectif était nécessaire après l'ère Belmadi.





Les Fennecs n'ont pas réussi à passer les phases de poules des deux précédentes CAN. Ils restent aussi sur une non-qualification décevante pour la Coupe du Monde 2022. Comme ses coéquipiers, Mahrez a connu une CAN 2024 plus que compliquée.