Algérie, Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire, Cameroun...Les dates de la CAN 2023 sont connues !

Après une édition 2021, qui a eu lieu en 2022 et qui a permis au Sénégal de décrocher son premier titre de champion d'Afrique, la CAN 2023 sera aussi repoussée d'une année. La CAF a aujourd'hui annoncé les dates de la compétition, qui on le rappelle se déroulera en Côte d'Ivoire. Elle se déroulera ainsi du 13 janvier au 11 février 2024. Le match d'ouverture aura lieu du côté d'Abidjan au Stade olympique Alassane Ouattara.







Un tirage au sort en septembre 2023 !





Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu en septembre 2023, le temps pour les éliminatoires d'aller à leur terme. Pour rappel, déjà sept équipes (sur 24) se sont déjà qualifiées pour le tournoi : la Côte d'Ivoire (pays organisateur), le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso et la Tunisie.



