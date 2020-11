Aliou Cissé, coach des Lions: « Il y a eu de déchets techniques dans notre construction’’

Malgré leur victoire (2-0) contre la Guinée Bissau, ce mercredi, au stade Lat-Dior de Thiès, pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Can 2022, les Lions ont des failles dans le jeu.Des manquements reconnus par leur entraîneur Aliou Cissé en conférence d'après match. ‘’C’était compliqué, mais je loue les efforts qu’ils ont fournis. Ils ont été déterminés pour remporter la rencontre et les trois points. Il y avait des déchets techniques dans notre construction surtout en première période, on n’a pas trouvé la fluidité en première période.Les trois points étaient vitaux. Il faut retenir deux buts marqués, un sur pénalty et l'autre par Opa Nguette. On a fait face à une équipe qui est venue avec sa stratégie», analyse-t-il.