Aliou Cissé évoque Sadio Mané et donne une bonne nouvelle...

Aliou Cisse donne des nouvelles de Sadio Mané

En conférence de presse, dans le cadre la publication de la liste des 26 joueurs devant représenter le Sénégal à la Coupe du monde, le sélectionneur national a apporté des informations concernant la star de l’équipe.





"Sadio Mané, on est en train de le suivre. On a envoyé depuis hier un médecin de la fédération sénégalaise de football. Il a passé la journée à Munich avant de partir en Autriche toujours pour des examens plus poussés concernant la santé du garçon », évoque Aliou Cissé.





Il ajoute : « la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu’il n'y aura pas d'opération. On s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. Cela va coïncider avec le fait que la blessure de Sadio va toucher une semaine, voire 10 jours. A partir de là, on fera une autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure ».