Aliou Cissé: « Un match de haut niveau jusqu’à la 88eme minute… »

Les Lion ont livré un rude duel face aux Pays-Bas ce lundi lors de leur première rencontre dans la poule A de la coupe du monde Qatar 2022 avant de lâcher prise à la 84e minute. Une attitude des partenaires de Kalidou Koulibaly que regrette leur coach Aliou Cissé.





‘’Un match de haut niveau jusqu’à la 88e mn, ce n'est pas terminé. Mais dans l’ensemble je suis plutôt satisfait de la prestation de notre équipe. On a eu des opportunités de marquer et souvent dans ces genres de matches c'est difficile de l'avoir, mais on ne les a pas concrétisés’’, lance-t-il.