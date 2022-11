Aliou Cissé : “Contre l'Équateur, il faudra se battre”

Aliou Cissé (sélection du Sénégal): "Ça a été un match difficile, très décisif dans la mesure où les deux équipes avaient perdu leur première rencontre. La première période a été bien maîtrisée et on aurait pu marquer plus d'un but. A 2-0, on a été un peu déséquilibré, le Qatar a fait rentrer des attaquants et, malheureusement, on prend ce but. Mais je suis très satisfait des garçons, surtout d'Edouard Mendy qui nous a maintenus longtemps dans ce match. (...) Je suis satisfait mais ça n'est pas une fin en soi. L'objectif est de sortir des poules et chaque match est une finale. (Contre l'Equateur mardi) Il faudra se battre comme aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas été récompensés contre la Hollande (défaite 2-0). Il y avait beaucoup de frustration mais gagner aujourd'hui donne un sens à notre travail. Il y a de la satisfaction, il faut en profiter. (...) J'ai senti un groupe remobilisé et déterminé, de la concentration, à part sur ce but qu'on aurait pu éviter. Ils doivent continuer comme ça."