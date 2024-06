Aliou Cissé : “La page de la Can est tournée, il faut battre la RDC‘‘

Le Sénégal joue son premier match officiel demain jeudi face à la République démocratique du Congo (RDC), depuis sa déconvenue à la dernière CAN face à la Côte d’Ivoire.





Une rencontre qu‘il faut gagner, selon Aliou Cissé, le coach des Lions, pour se réconcilier avec le public et consolider leur place de leader de la poule B des éliminatoires du mondial-2026.





‘La page de la CAN est terminée. Certes, ça a été difficile, mais maintenant, on a digéré. On a envie de retourner à la Coupe du monde et on a le potentiel pour y parvenir. Mais pour y parvenir et continuer à rêver de cette compétition que tout footballeur professionnel a envie de jouer, il faudra gagner contre la RDC“, a lancé Cissé en conférence de presse d’avant-match de cette 3e journée des éliminatoires du Mondial-2026.