Aliou Cissé: ‘‘Beaucoup s’attendent à des victoires par 4-0, mais...‘‘

Les Lions ont eu du mal à battre ce lundi le Niger en match amical. Malgré leur nette domination, les partenaires de Cheikh Kouyaté ont marqué le but victorieux dans les ultimes secondes du temps additionnel. Une attitude saluée par le sélectionneur Aliou Cissé.





‘’Le Sénégal est attendu. A nous de jouer sereinement. Beaucoup s’attendent à des victoires à 3 ou 4-0. Mais si cela ne se décante pas, il faut être calme et se dire qu’on peut marquer le but à la 90ème mn comme on peut marquer à la 4e comme contre le Soudan. J’ai beaucoup aimé l’attitude, les comportements, même si on aurait pu marquer plus qu’un but’’, souligne le coach des Lions en conférence de presse.