Aliou Cissé : ‘’Mon contrat prend fin en…’’

Contrat du Coach Aliou Cisse

Objet de vives critiques surtout lors des deux derniers matches des Lions en vue des éliminatoires de la Can 2022 et au cours desquels ses protégés ont livré une piètre prestation, l’avenir d’Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale est souvent évoqué. Mais il reste un peu de temps au technicien sénégalais sur le banc des Lions.





Interpellé sur cette question lors de sa conférence de presse ce mardi à Thiès, voici sa réponse : ‘’Mon contrat prend fin en juin 2022, c’est ce que j’ai signé avec la fédération’’, lance-t-il.