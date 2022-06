Aliou Cissé: ‘’On a de bons attaquants, mais il nous manque... ’

Le Sénégal a réussi, hier, son entrée en matière aux éliminatoires de la CAN 2023 en s’imposant contre le Bénin sur la marque de 3-1. Une victoire bonne pour le moral des champions d’Afrique, selon leur entraîneur, même s’ils pouvaient mieux faire.



‘’C’est toujours bon pour le moral de démarrer une compétition par une victoire. Donc je suis satisfait de ce résultat positif. Le contenu du match était bon, mais on pouvait mieux faire’’, reconnaît Aliou Cissé en conférence de presse.



Malgré les trois buts marqués, les Lions ont manqué d’efficacité devant le but. ‘’On a marqué trois buts, mais on aurait pu en marquer plus. Il nous manque de l’efficacité devant, un tueur. Nous avons de bons attaquants, il faut juste q’ils soient plus concentrés’’, soutient le sélectionneur du Sénégal