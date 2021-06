Aliou Cissé : ‘’ On a pris en compte certaines critiques positives’’

Aliou Cisse, Coach Sénégal

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a apprécié l’attitude de ses joueurs lors de la rencontre amicale contre le Cap-Vert, hier au stade Lat-Dior de Thiès. Un match qui s’est soldé sur la marque de 2-0 en faveur des Lions.





‘’Au-delà du score, c’est la façon dont on a abordé le match qui est positif. On n’a jamais perdu le fil. On a manqué d’efficacité. C’était important de ne pas perdre cette intensité. L’équipe s’est bien comportée. Je suis satisfait de l’état d’esprit, de la discipline tactique, de l’engagement et du comportement des joueurs qui auraient pu partir en vacances’’ lance-t-il en conférence de presse.





‘’Le même onze pour créer des automatismes’’





Aliou Cissé, qui n’a pas fait beaucoup de changements par rapport au onze de départ contre la Zambie, est aussi revenu sur son choix de miser sur la continuité.