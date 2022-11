Aliou Cissé : ''On a envie de continuer l'aventure''

Conférence de Presse Aliou Cisse avant Match

Malgré un début de compétition difficile, les Lions se sont relancés dans la course à la qualification aux huitièmes de finale du Mondial-2022, en battant le Qatar 3-1. Et pour décrocher leur ticket pour le second tour, Aliou Cissé et ses hommes devront battre l'Équateur pour continuer l'aventure.





''On gère bien la pression, a fait savoir Aliou Cissé en conférence de presse. Pour nous, c’est une très belle pression. On a travaillé pendant des années pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, nous savons qu’une victoire nous donnera l’opportunité de continuer cette aventure. Perdre nous ramène à la maison. Nous avons l'intention de continuer l'aventure et le scénario est clair''.