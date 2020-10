Aliou Cissé : "M'Baye Niang a décidé de prendre du recul avec la Sélection Nationale"

L'attaquant sénégalais M'Baye Niang a décidé de "prendre du recul" avec l'équipe nationale, avec laquelle il n'a plus joué depuis novembre dernier, a annoncé le sélectionneur, Aliou Cissé.





"Je suis parti en France, en février, pour une tournée. J'ai commencé par Rennes. Quand je l'ai rencontré, on a discuté et il m'avait dit qu'il était fatigué et avait besoin de recul avec l'équipe nationale", rapporte le quotidien sénégalais Stades, dans son édition de mercredi, citant Cissé.





"C'est un dossier que j'ai géré avec le président [de la Fédération sénégalaise de football] Augustin Senghor", a ajouté le sélectionneur national.





Après sa remarquable absence lors d'un match amical contre le Brésil (1-1), l'attaquant du Stade rennais, entré en cours de jeu contre le Congo (2-0), ne s'était pas déplacé pour la rencontre contre l'Eswatini (4-1), jouée pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021.





Il n'a pas été sélectionné pour les matchs amicaux du Sénégal contre le Maroc et la Mauritanie.





Aliou Cissé affirme qu'il préfère lui laisser "le temps de régler ses problèmes en club". "Ensuite, on verra", ajoute le sélectionneur national.





Son départ du Stades rennais a été annoncé sans avoir lieu, après que l'ancien attaquant du Milan AC (Italie) a fait part, en mai dernier, de son envie de rejoindre Marseille. Son nom n'apparait plus sur les feuilles de match de Rennes, et il n'a joué que la première journée de la Ligue 1.





Des journaux, dont le quotidien L'Equipe, ont évoqué la possibilité pour Niang de rejoindre Saint-Etienne comme joker.





Après avoir longtemps hésité à venir en sélection nationale, M'Baye Niang a fini par rejoindre les Lions Sénégal pour un match éliminatoire de la Coupe du monde, contre le Cap-Vert, en octobre 2017, à Praia (2-0).