Aliou Cissé : "Nous devons améliorer notre efficacité" devant les buts

Lors de sa conférence après la défaite des Lions, ce vendredi, face à l’Egypte (1-0), le coach Aliou Cissé est revenu sur les manquements notés dans le match.



‘’Nous devons rester calmes et travailler pour améliorer notre efficacité, c’est ce qui a manqué sur le match de ce soir (vendredi soir)’’, a souligné le sélectionneur national.



Selon Aliou Cissé, ses protégés doivent être plus efficaces dans la finition au match retour pour se qualifier en coupe du monde prévue cette année au Qatar.



"L’Egypte a marqué sur sa seule occasion du match. Il ne nous reste qu’à travailler pour être plus efficace dans les deux surfaces de jeu", a ajouté le technicien sénégalais.



Toutefois, Cissé dit avoir confiance en son groupe qui, rappelle-t-il, a l’expérience de ce genre de rencontre à domicile.



Le match retour est prévu, ce mardi 29 mars à 17 h, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.