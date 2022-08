Aliou Cissé répond à De Laurentiis : "Qu'il essaie de ne plus recruter de joueurs africains !"

Aliou Cissé répond à De Laurentiis

"Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison. Sauf s’ils renoncent à la disputer".







Cette déclaration du président de Naples, Aurelio De Laurentiis, dans une interview accordée au média économique "Wall Street ItItalia", n'a pas plu au sélectionneur des Lions, Aliou Cissé.

"J’ai beaucoup de respect pour De Laurentiis, mais je le mets au défi d’essayer de ne pas recruter de joueurs africains. Un joueur de football peut jouer pour douze clubs, mais il n’aura qu’une seule équipe nationale. Les clubs ne seront jamais au-dessus de notre drapeau et de nos équipes nationales", a-t-il lâché sur BBC.





Le vainqueur de la CAN 2021 en début d’année soutient que "chaque Sénégalais qui joue en Europe, où qu’il soit, je l’appellerai pour défendre les couleurs de la nation, s’il est compétent. Évidemment, les clubs ont peur de la Coupe d’Afrique des nations, mais c’est important pour notre pays et notre continent".



Aliou Cissé répond au président du Napoli Aurelio de Laurentiis sur @bbcafrique à propos de son intention de ne plus recruter d’internationaux africains : “Je les défie d’essayer” 1/2 pic.twitter.com/sPYyyGS2cf — Babacar Diarra (@BabsDiarra) August 8, 2022





Allant plus loin dans son raisonnement, Aliou Cissé fait remarquer, pour le regretter, que les internationaux africains ne sont pas traités comme les autres sur ce sujet. "Pourquoi le débat n’existe que lorsqu’il s’agit de joueurs africains ? Quand un Brésilien est appelé par sa sélection, il n’y a pas de débat. Pourtant, nous sommes à cinq heures (d’avion) de l’Europe, alors qu’en Amérique du Sud, ils sont à dix-sept ou dix-huit heures. Les clubs devraient dialoguer avec les joueurs pour trouver la meilleure solution afin qu’ils puissent les aider tout en aidant leurs sélections. Nous ne combattons pas les clubs. J’ai toujours essayé d’avoir une bonne relation avec eux", a ajouté le technicien sénégalais.





Tirs groupés sur De Laurentiis





A noter que récemment transféré de Naples à Chelsea, Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions, a également réagi aux propos de son ancien employeur dans le sud de l’Italie, qui a déclaré qu’il ne recruterait plus d’internationaux africains du fait de l'organisation de la CAN tous les deux ans, le plus souvent en hiver.





"S’il pense que l’équipe peut jouer sans africains, c’est à lui de décider. Mais je pense que tout le monde n’a pas la même idée que lui au sein du club, car je connais leurs supporters et ils ne pensent pas comme ça", a déclaré le défenseur central.