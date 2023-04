Aliou Cissé sur la polémique Sadio Mané-Leroy Sané : «L'affaire devait rester dans les vestiaires »

Venu prendre part à la cérémonie de clôture et de remise de certificats du programme « Retour vers de nouvelles opportunités – Les Métiers du Sport », ce jeudi 13 avril 2023, à la SEED Academy (CNEPS) de Thiès, l'entraîneur de l'équipe nationale, Aliou Cissé n'a pas manqué de réagir sur l'incident survenu entre Sadio Mané et Leroy Sané. « Ce sont des faits de vestiaires. Je n'en fais pas un problème, moi, parce que dans tous les vestiaires il y a des choses qui s’y passent et doivent y rester, des choses auxquelles le public à l'extérieur ne devrait pas avoir accès, ne devrait pas savoir ». En réalité, remarque Alioune Cissé, « ce qui s'est passé entre les deux footballeurs ne devait même pas sortir des vestiaires », ce, « d’autant qu’on dit que les vestiaires ont des secrets, avec tellement de petites choses qui s’y produisent et qu’on ne devrait pas exposer dehors ». Il remarque que « quand il y a des problèmes du genre dans les vestiaires cela veut dire qu’au moins maintenant les choses sont réglées, chacun connaît l’autre et sait sa mentalité, mais ils ont tous intérêt à tirer dans le même sens».



Pour l'entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal, « aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est la santé de Sadio Mané, ce sont ses performances avec le Bayern mais aussi avec l'équipe nationale du Sénégal ».



Aliou Cissé croit que « l’international sénégalais est bien sur le bon chemin, même si les gens sont un petit peu pressés ». Et de souligner : « N'oubliez pas que c'est un garçon qui est resté cinq mois sans jouer. Tout ce temps, pour un footballeur professionnel, un sportif de haut niveau, ce n’est quand même pas à minimiser. Même si vous restez 10 jours sans jouer, pour un professionnel, vous le sentez ». Cissé remarque que « Sadio a une bonne préparation, maintenant c'est à travers les matchs qu'il doit jouer qu'il va retrouver de la confiance, de l'explosivité aussi, parce que c'est ce qui lui manque actuellement »