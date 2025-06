Allemagne: Jobe Bellingham recruté par Dortmund, sur les pas de son frère Jude

Le Borussia Dortmund a officialisé mardi le recrutement du milieu de terrain anglais Jobe Bellingham en provenance de Sunderland, cinq ans après avoir attiré dans ses rangs son frère aîné Jude, parti ensuite au Real Madrid.





Le club allemand, qui a conclu un contrat jusqu'en 2030 avec le joueur de 19 ans, a annoncé ce transfert le dernier jour du mercato ouvert en vue de la Coupe du monde des clubs, qu'il débutera le 17 juin face à Fluminense.





Dortmund, 4e de Bundesliga et qualifié in extremis pour la prochaine Ligue des Champions, aurait déboursé environ 33 millions d’euros, avec 5 millions supplémentaires en bonus, soit le montant le plus élevé jamais payé directement par le club pour un joueur.





"Jobe est un joueur au talent exceptionnel qui, malgré son jeune âge, fait déjà preuve d'une maturité et d'une intelligence de jeu remarquables. Nous sommes convaincus qu’il s’intègre parfaitement dans notre philosophie, qui consiste à promouvoir les jeunes talents", a indiqué Lars Ricken, directeur sportif du Borussia Dortmund.





Celui qui afiche son prénom "Jobe" à l'arrière de son maillot a lancé sa carrière à Birmingham City, comme son grand frère Jude, à l'âge de 16 ans, avant de rallier Sunderland

à l'été 2023.





Le milieu axial aux plus de 100 apparitions en Championship (2e. div.) a contribué à faire monter les Black Cats en Premier League.





Il a été nommé au passage meilleur jeune du championnat, cinq ans après son frère Jude, qu'il pourrait afronter à la Coupe du monde des clubs, qui débute le 14 juin. Jobe compte quatre sélections avec les Espoirs anglais, qu'il était censé rejoindre ce mois-ci pour l'Euro de la catégorie.





Son aîné Jude, 21 ans, a passé trois saisons à Dortmund avant son départ en 2023 pour le Real Madrid pour 113 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Jude Bellingham avait rejoint Dortmund en 2020, y disputant 132 matches (24 buts, 25 passes décisives).