Allemagne : le Bayern offre un contrat à l’ami intime de Sadio Mané

Sadio Mané sera bien entouré au Bayern Munich. En plus de son compatriote Bouna Sarr, l’attaquant sénégalais peut également compter sur son ami intime Désiré Segbé Azankpo.



Ce dernier a signé un contrat de deux ans avec le club bavarois, qui a annoncé la nouvelle hier, dimanche. Il n’évoluera pas dans l’équipe A, mais dans l’équipe B appelée le Bayern Campus.



Le Bayern B joue en quatrième division allemande. Dédié à la formation, il ne peut compter plus de trois joueurs de plus de 24 ans.



Désiré Segbé Azankpo fait partie de ce quota. Il était libre de tout contrat après son départ de Dunkerque.



L’international béninois et Sadio Mané ont été formés en même temps à Génération Foot. Ils ont par la suite joué ensemble au FC Metz. Depuis lors, ils sont inséparables.