Allemagne : le Bayern révèle la vraie raison du recrutement de Sadio Mané

Le champion d’Allemagne n’a pas signé le désormais ancien attaquant de Liverpool pour remplacer Robert Lewandowski ou Serge Gnabry. La direction du club bavarois avait une autre idée en tête.



Sadio Mané a quitté Liverpool en légende, il a été reçu au Bayern Munich en légende. Le champion d’Allemagne a en effet mis les petits plats dans les grands pour accueillir hier, mercredi, l’attaquant sénégalais qu’il a engagé pour environ 40 millions d’euros. Arrivé en Bavière en jet privé, visite médicale, tête-à-tête avec le PDG du club, Oliver Kahn, et déjeuner avec les hauts responsables bavarois, présentation à l’Allianz Arena, habillé pour la circonstance d’un «Mané» en blanc sur fond rouge…



Depuis que le Bayern Munich a lancé l'offensive pour recruter le meilleur joueur de la CAN 2021, les spéculations sont allées bon train. Plusieurs spécialistes ont avancé que les Munichois ont fait venir Sadio Mané en prévision d’un départ de Robert Lewandowski et de Serge Gnabry.



Il n’en est rien, si l’on en croit le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic. Certes, l’attaquant polonais martèle ses envies d’ailleurs, précisément de FC Barcelone. Il estime que son histoire avec le Bayern Munich est terminée et que de toute façon, quelque chose s’est cassé entre lui et la direction du club, qui ne veut pas le laisser partir.



Lewandowski devra s'armer de patience, Salihamidzic n'est pas près de céder. «Notre position est claire : Robert a un contrat jusqu'à l'été 2023, rappelle le directeur sportif du club. Je ne pense pas à ça (une offre à venir du Barça). Je m'attends à voir Robert à l'entraînement à la Sabener Strasse le 12 juillet.»



En clair, les dirigeants bavarois n’ont pas recruté Sadio Mané pour boucher le trou que laisserait Lewandowski. L’attaquant sénégalais n’est pas non plus en Bavière pour pallier un transfert de Serge Gnabry, qui présente le même profil d’attaquant que lui.



Hasan Salihamidzic est clair à ce propos. Il dit : «Nous avons signé Sadio pour augmenter la concurrence dans notre équipe. Nous n'étions pas satisfaits de notre élimination en Ligue des champions contre Villarreal. Nous voulons renforcer la lutte pour les places dans notre équipe.»



Le directeur du Bayern Munich ajoute : «La signature de Mané va rebattre les cartes pour tous les joueurs offensifs. Nous n'avons jamais pensé devoir laisser partir un joueur lorsque nous avons signé Sadio.»