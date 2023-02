Allemagne: Le Bayern s'impose, Sadio Mané de retour sur le terrain

En s'imposant 3 à 0 contre la très défensive Union Berlin dimanche dans le choc de Bundesliga, le Bayern Munich a conservé la tête du classement au soir de la 22e journée et installe le duel avec le Borussia Dortmund.





A douze matches de la fin de la saison, les deux mastodontes du foot allemand partagent la première place du championnat avec 46 points, trois de plus que l'Union Berlin, surprise de la saison, et quatre de plus que le RB Leipzig en embuscade.





Les décuples champions d'Allemagne en titre munichois conservent la tête grâce à leur différence de buts générale (+43 contre +18).





Dans une Allianz Arena frigorifique avec des températures proches de 0°C, un vent glacial du nord et deux grosses averses de neige juste avant le coup d'envoi et en début de seconde période, les joueurs de Julian Nagelsmann se sont rassurés à dix jours de recevoir le Paris SG en huitième de finale retour de la Ligue des champions.





Les Munichois remettent la marche avant en championnat, une semaine après avoir concédé leur deuxième défaite de la saison sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (3-2).





Pour faire sauter le verrou de l'Union Berlin, une des équipes les moins spectaculaires de Bundesliga mais rudement bien en place défensivement, le Bayern a bénéficié d'un petit coup de pouce de Aissa Laidouni.





Peu après la demi-heure de jeu, le milieu français de l'Union a manqué son interception, pour laisser Kingsley Coman centrer pour Eric Maxim Choupo-Moting qui a ouvert le score de la tête. L'international camerounais a ainsi marqué au moins une fois contre chacune des 17 autres équipes de Bundesliga, depuis son arrivée à Munich à l'été 2020.





- Sadio Mané de retour -

Lancé dans la profondeur par Thomas Müller, qui fêtait son 430e match avec le Bayern - le record du club pour un joueur de champ - Coman a doublé la mise une dizaine de minutes plus tard, trompant sans soucis le gardien de l'Union Frederik Rönnow.





Le vice-champion du monde français, de retour d'une petite blessure au Parc des Princes en huitième aller de C1 le 14 février, en est à son cinquième but sur le mois de février.





L'addition s'est salée pour l'Union Berlin juste avant la pause. Sur une déviation de Coman, Thomas Müller a offert une passe en retrait idéale en forme de cadeau d'anniversaire pour Jamal Musiala (20 ans dimanche), qui retrouve progressivement la forme.





En seconde période, les Munichois ont pu gérer leur avance, sous la neige pendant une grosse vingtaine de minutes.





Privé de son défenseur central français Dayot Upamecano, exclu la semaine dernière à Gladbach et suspendu pour deux matches, Julian Nagelsmann a été contraint de revenir à une défense centrale à deux en début de rencontre, avec Benjamin Pavard très solide et Matthijs De Ligt.





Outre la victoire contre l'Union Berlin, Julian Nagelsmann a enregistré une autre bonne nouvelle, avec le retour de Sadio Mané, qui a disputé une petite demi-heure de jeu, à l'origine de plusieurs occasions, notamment une passe pour Müller mal exploitée.





Avant de recevoir le Paris SG le 8 mars, les Munichois se déplaceront sur la pelouse du voisin Stuttgart samedi prochain (18h30).