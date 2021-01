Allemagne : Özil ferme définitivement la porte à la sélection





Interrogé, le milieu offensif a indiqué qu'il ne souhaitait pas reporter les couleurs de la Mannschaft : "Lorsque j'emprunte un chemin, je ne fais pas demi-tour. Je souhaite de la réussite à l'équipe nationale allemande, mais plus jamais", a-t-il lâché lors de sa présentation. Il avait pris sa retraite internationale, en 2018, alors que les médias allemands polémiquaient sur ses performances et sur une photo de lui avec Tayyip Erdogan : "Je me sens indésirable et je pense que ce que j'ai accompli depuis mes débuts internationaux en 2009 a été oublié", avait-il alors déclaré.





Son bilan en restera donc à 23 buts en 92 sélections. Pour rappel, Özil s'est engagé pour trois saisons et demie avec le club stambouliote. Il n'a pas joué la moindre rencontre, cette saison, et va tenter de se relancer en Turquie. -



Mesut Özil (32 ans) n'envisage pas de revenir en sélection allemande, s'il performe avec Fenerbahçe.