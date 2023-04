Allemagne: passe d'armes entre Oliver Kahn et Lothar Matthäus sur l'éviction de Nagelsmann

Deux anciens géants du Bayern Munich, l'actuel président du directoire du club Oliver Kahn et le consultant pour Sky Sports Lothar Matthäus se sont livrés ce week-end à une vive passe d'armes sur la mise à l'écart de l'entraîneur Julian Nagelsmann.







"Lothar s'est érigé depuis la fin de sa carrière en critique en chef du football allemand. Mais si on le critique lui, il ne l'accepte pas et se laisse aller à des déclarations sans fondement et absurdes", a estimé dimanche Oliver Kahn à la télévision Bild-TV.





"Il est comme ça Lothar, et ça ne changera pas", ajoute l'ancien gardien du Bayern (1994-2008).





L'objet de la brouille entre Kahn et Lothar Matthäus, qui ont longtemps été coéquipiers dans les années 1990 au Bayern, concerne les circonstances de la mise à l'écart surprise de Julian Nagelsmann du poste d'entraîneur du Bayern, officialisée le vendredi 24 mars, alors que les rumeurs ont circulé dans la presse dès la veille au soir.





Nagelsmann avait été convoqué le vendredi par la direction pour lui signifier la décision de se séparer de lui.





"Je dis juste ce que j'entends, vois et ressens. Le déroulé chronologique décrit par Kahn ne fonctionne pas", a reproché Matthäus, joueur emblématique du Bayern de 1984 à 1988 puis de 1992 à 2000 et consultant du diffuseur Sky Sports, samedi avant le Klassiker remporté par le Bayern 4 à 2 contre le Borussia Dortmund.





"Je sais qu'Oliver Kahn ment", a ensuite ajouté Matthäus à la mi-temps au site internet t-online.





Dimanche sur Bild-TV, Kahn a réaffirmé avoir dit la vérité, qualifiant toutefois de "catastrophe" la divulgation dès le jeudi 23 mars l'information de se séparer de Nagelsmann. "Nous l'avons regretté, mais nous ne souhaitions pas l'annoncer à Julian au téléphone. Ca aurait été de mauvais goût", insiste Kahn.





Dans l'avant-match, les deux hommes, puissants dans le foot allemand, s'étaient vivement opposés, le consultant Sky reprochant à la direction actuelle de faire fi des valeurs du club et de son sloggan "Mia san Mia" (littéralement "Nous sommes nous").





"Cette allégation selon laquelle nous ne respecterions pas le style du FC Bayern, là-dessus je serais très très prudent", avait réagi Kahn en face de Matthäus.