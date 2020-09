Altercation avec Neymar: Alvaro Gonzalez ciblé par des menaces de mort

Au cœur de la tourmente médiatique au sortir de PSG-OM (0-1), Alvaro Gonzalez est accusé d'avoir proféré des insultes racistes contre Neymar. Au point que le défenseur central espagnol reçoit depuis la nuit dernières des menaces de mort.





Dimanche soir, en clôture de la 3e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a réussi le hold-up parfait au Parc des Princes. Dominés de la tête et des épaules par le Paris Saint-Germain, les Phocéens ont cependant réussi à accrocher une précieuse victoire (0-1). Ne pas encaisser de but contre Neymar ou Angel Di Maria relève presque de l'exploit, auquel a donc activement participé Alvaro Gonzalez.





Des accusations lourdes





La pierre angulaire de la défense des Ciel et Blanc a cependant souffert sur la pelouse francilienne, et a terminé la rencontre avec un carton jaune. Mais c'est surtout l'après-match qui a mis l'ancien joueur de l'Espanyol de Barcelone ou de Villarreal en scène. En effet, Neymar a ouvertement accusé l'Espagnol d'avoir tenu des propos racistes à son endroit. Ce que nie en bloc le dernier cité.





Son numéro de téléphone dévoilé





En attendant d'être peut-être sanctionné si des preuves que des mots diffamatoires et intolérables sont bien sortis de sa bouche, le numéro 2 vit des heures difficiles. Selon l'émission El Chiringuito de l'autre côté des Pyrénées, Alvaro n'a pas pu dormir la nuit dernière. Le Marseillais aurait reçu de nombreuses menaces de mort via son téléphone, puisque son numéro aurait été révélé et donné en pâture à la vindicte populaire, brésilienne essentiellement. Le Phocéen portera-t-il plainte contre les auteurs présumés de ces actions répréhensibles ?