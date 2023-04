Ama Baldé-Gris Bordeaux : le CNG veut le combat au mois de…

Après que Ama Baldé a déposé au niveau du CNG son certificat de guérison, le combat entre le Pikinois et Gris Bordeaux est de nouveau d’actualité. Les deux lutteurs devaient s’affronter le 5 février dernier, mais la blessure du fils de Falaye Baldé, un mois avant le choc, avait chamboulé le programme.



Sunu Lamb rapporte ce vendredi que lors de sa dernière réunion hebdomadaire, l’instance dirigée par Bira Sène s’est penchée sur ce derby Fass-Pikine. «Le CNG veut le combat en juillet. D’ici à cette date, Ama Baldé pourra être fin prêt», confie au journal une source du journal.



Mais ce dernier s’est empressé d’ajouter que la balle est cependant dans le camp du promoteur. «Le CNG ne peut pas l’obliger ou lui tordre le bras pour lui imposer une date. Il sera convoqué incessamment et on va l’écouter pour qu’il nous édifie», confie l’informateur de Sunu Lamb.