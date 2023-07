Ama Baldé-Gris Bordeaux : menace sur la date du 1er octobre

Le CNG a retenu la date du 1er octobre pour l’organisation du combat entre Ama Baldé et Gris Bordeaux. Initialement prévue le 9 juillet, l’affiche a été reportée à la suite de la blessure du Fassois.



Afin de régulariser le combat, le CNG avait convié ce mardi les camps des deux lutteurs et le manager. Le représentant de Ama Baldé, Abdou Bakhoum, et Ibrahima Diop de Kadior productions ont répondu à l’invitation. Contrairement au manager de Gris, Khalifa Dia, qui a brillé par son absence.



D’après Sunu Lamb, Fass ne voudrait pas de la date du 1er octobre. Le journal précise que Gris Bordeaux aurait jeté son dévolu sur une date comprise entre décembre et janvier prochains. Et il l’a fait savoir au promoteur.



Ce dernier témoigne dans Sunu Lamb : «Il était effectivement venu me voir, il m’a dit ce qu’il voulait mais je lui avait répondu que le dernier mot revient au CNG de lutte.»



Le CNG a choisi le 1er octobre, coïncidant avec la première journée de la saison 2023-2024.