Ama-Gris et Modou Lo-Ama : comment l’un des lutteurs a chamboulé le programme

Le promoteur Ibrahima Diop souhaite organiser Ama Baldé-Gris Bordeaux en octobre prochain alors que le CNG avait déjà calé pour un mois plus tard (5 novembre), le combat Ama-Modou Lô. Cette programmation suscite des interrogations. D’aucuns se demandent si l’une des affiches ne va pas cannibaliser l’autre et si le Pikinois serait en mesure d’honorer en l’espace de quatre semaines ses deux contrats.



Il reviendra au CNG de trancher. Sunu Lamb informe que l’instance de gestion de la lutte se prononcera lundi prochain lors de sa réunion hebdomadaire. D’ici là, le journal révèle que c’est Gris Bordeaux qui a tout chamboulé. Certainement, malgré lui.



«On avait proposé aux promoteurs (Ibrahima Diop et Willy Nicolaï) des dates du 9 juillet pour Gris Bordeaux-Ama Baldé et du 29 octobre pour Modou Lô-Ama Baldé, rembobine un membre du CNG interrogé par Sunu Lamb. On avait envoyé des correspondances aux promoteurs et ils avaient tous répondu favorablement. C’est après que Luc Nicolaï and Co nous a écrit pour nous demander de repousser la date d’une semaine (5 novembre). Ce qu’on a accepté sans problème.»



Tout semblait en place jusqu’à la survenue d’un événement imprévu. «Entretemps Gris Bordeaux a déposé un certificat médical d’indisponibilité, souffle la source du journal spécialisé. Ce qui était à l’origine du report de son combat contre Ama qui était calé pour le dimanche 9 juillet dernier. Une nouvelle situation qui a tout changé. En effet, la tenue du combat Modou Lô-Ama Baldé était assujettie à la tenue du combat Gris Bordeaux-Ama Baldé le dimanche 9 juillet.»