Amadou Onana (Everton), victime de racisme sur les réseaux sociaux : « Aucune pitié pour ce genre de personnes »





Victime de racisme sur les réseaux sociaux après la défaite d'Everton contre Aston Villa (0-4), le 20 août, Amadou Onana constate que cela arrive encore trop souvent et estime que les coupables doivent passer par « la case prison ».

Amadou Onana (Everton) : « Pour moi, il faut de l'action. À un moment donné, il faut saisir. Je pense que cette personne-là (il avait reçu un message sur Instagram le traitant de "singe inutile") a été retrouvée aussi par la police et le club. Donc ça montre l'exemple. Après, ce sont des choses qui arrivent assez couramment malheureusement. Et je trouve que c'est dommage qu'en 2023, ce genre de choses arrive encore. Pour moi, c'était une manière de marquer le coup et de montrer que c'est punissable tout simplement.



« Je pense que ça arrive assez couramment, un peu trop couramment à mon goût »