Amdy Faye invite "à mettre la pression" pour gagner la prochaine Can

Amdy Faye invite à mettre la pression pour gagner la Can

L’ancien milieu de terrain international, Amdy Faye, a invité les observateurs à mettre plus de pression sur l’équipe nationale de football pour pousser la génération Sadio Mané à gagner la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN).

"Je suis convaincu qu’on doit tous tirer dans le même sens présentement pour amener cette génération pétrie de qualités à la consécration", a dit à l’APS, l’ancien milieu de terrain international finaliste de la CAN 2002 au Mali.

Cette génération est supérieure à celle de 2002, a estimé Amdy Faye, ajoutant qu’il n’est pas superflu de la pousser à se sublimer.

L’ancien joueur de Fréjus et d’Auxerre (France), de Portsmouth, Newcastle, Charlton, Stoke et Leeds United (Angleterre) et de Glasgow Rangers (Ecosse), a évoqué "les critiques acerbes" que la génération (entraîneur et joueurs) avait subi lors de la CAN et avant la coupe du monde 2002.

Selon lui, ces critiques ont permis au groupe de se remettre en question et d’aller puiser dans ses tripes.

Amdy Faye a rappelé que certaines personnes se sont offusquées de ses propos critiques sur l’attaquant de Liverpool (élite anglaise).

"Au finish, grâce entre autres, à ces critiques, Sadio (Mané) s’est remis en question et à avancer pour devenir l’immense joueur qu’il est actuellement", a-t-il commenté, estimant que l’ancien pensionnaire de Génération Foot s’est mis beaucoup plus d’exigence.

L’actuel résident de la ville sainte de Touba a soutenu que le Sénégal ne doit pas passer à côté d’un sacre avec cette génération.

"Les équipes africaines progressent année après année et il faut profiter de ce que plusieurs cadres de cette génération soient arrivés à maturité pour donner ce coup de pouce salvateur", a ajouté le vainqueur de la Coupe de France avec Auxerre en 2003.

SD/ASB/OID