AMDY FAYE : ‘’IDRISSA GANA GUEYE A ENCORE LAISSÉ LES GENS SUR LEUR FAIM’’





‘’En vérité, on aimerait le voir accélérer quand il a le ballon, alors qu’il ne met du rythme que quand il va le chercher’’, a analysé l’ancien milieu de terrain international. Faye, qui a joué en France (Auxerre) et en Angleterre (Portsmouth et Newcastle notamment), estime que dans une équipe comme le PSG, les choses auraient dû être plus faciles pour Gueye en raison de la qualité des joueurs qui l’entourent. ‘’Quand tu as cette qualité devant et autour de toi, les solutions sont nombreuses et faciles’’, a commenté l’ancien milieu de terrain sénégalais. ‘’Au PSG, on l’attend dans les transmissions dans le jeu.





A la quête du ballon, c’est vraiment bien, il est au taquet, il fait le pressing, mais il n’y a rien après cela. Or, il doit pouvoir aller faire le jeu’’, a expliqué Faye, parlant encore d’Idrissa Gana Gueye. Gueye ‘’joue sur un mauvais rythme lors des transmissions. J’ai envie de lui dire de participer, de faire le jeu, de prendre ses responsabilités. Il est trop timide pour un joueur de sa trempe dans une équipe comme celle du PSG’’, a poursuivi son aîné en équipe nationale senior sénégalaise. ‘’On a l’impression qu’il a peur de participer au jeu. Pourtant, il a tout à gagner. Si on l’a pris au PSG, c’est parce qu’il a les qualités pour y réussir, mais il ne donne pas l’impression qu’il est prêt à jouer à ce niveau’’, a déploré Amdy Faye. Gueye, ancien pensionnaire de Diambars (Sénégal), a encore des matchs à jouer et des occasions pour prouver que les décideurs du PSG ne se sont pas trompés en allant le chercher, a dit Amdy Faye.





Selon lui, il ne fait pas de doute que Gueye dispose de toutes les qualités techniques pour satisfaire les attentes des dirigeants de son club. ‘’Malheureusement, il en a montré très peu hier (mercredi) encore. Et le seul match contre le Real ne suffit pas quand on joue dans une équipe comme le PSG’’, a-t-il averti. Titularisé dans l’entrejeu du PSG, l’international sénégalais a cédé sa place à la 72e minute à l’Argentin Leandro Paredes, récoltant la note de 4 sur 10. Commentant la performance du milieu de terrain sénégalais, le quotidien français L’Equipe a écrit : ‘’Il n’a pas ménagé ses courses mais par moments, il a semblé un peu perdu par les permutations adverses.’’ ‘’Ses interventions étaient ainsi souvent à contretemps. Il a été timoré dans ses projections. Il a laissé sa place (…) à Paredes qui a de suite mis Mbappé sur orbite à la 74e minute’’, rapporte le journal.

