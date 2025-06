Amical Angleterre-Sénégal : Les deux équipes à égalité (1-1) à la mi-temps

C’est la pause au City Ground de Nottingham où se tient la rencontre amicale entre l’équipe nationale du Sénégal de football et celle d’Angleterre. Lions et Three Lions sont à égalité, à l’issue des 45 premières minutes. C’est Harry Kane qui a ouvert le score pour les Anglais, à la 7e mn. Ismaïla Sarr a remis les pendules à l’heure à la 41e mn.