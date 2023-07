Amical : Arsenal gifle le Barça, Xavi tacle les Gunners [VIDÉO]

Arsenal a disposé (5-3) du FC Barcelone ce jeudi soir au terme d'un match spectaculaire. Les Gunners très en forme ont fait la différence grâce à des réalisations de Saka (13e), Havertz (43e), un doublé de Trossard (56e, 78e) et Vieira (90e) contre des buts de Lewandowski (7e),Rafinha (34e) et Ferran Torres (88e).







Non content de l'agressivité des londoniens dans cette rencontre de préparation, le technicien catalan Xavi a taclé les hommes d'Arteta devant les journalistes.





"Nous avons joué notre premier match amical et eux, la finale de la Ligue des Champions. Ça a été un très bon match pour le spectacle, mais pas tellement pour les entraîneurs. L'intensité d'Arsenal m'a beaucoup surpris. Il y a eu tellement de fautes... Leur rythme et leur physique ont été remarqués, ils étaient plus motivés que nous. Je suis heureux, car personne n'a été blessé".