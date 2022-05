Amical : l’Algérie veut les Lions, Aliou Cissé pose son veto

En ce moment, les sélections nationales affinent leur agenda en vue de la prochaine fenêtre FIFA, en juin. Celles qualifiées pour le Mondial 2022 sont en quête d’adversaires aux profils similaires à ceux de leurs compagnons de groupe. Même chose pour les équipes engagées dans la course pour les qualifications de la CAN 2023.



C’est ainsi que l’Algérie a émis le souhait de croiser le fer avec le Sénégal en amical. La demande a été transmise à la Fédération sénégalaise de football par le match-maker de l’instance nationale, Pierre Inquiel.



Record, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, précise que les Fennecs souhaitaient rencontrer les Lions entre le 12 et le 14 juin prochain à Alger. Mais malheureusement pour eux, rapporte le quotidien sportif, les champions du monde ont décliné l’invitation.



«Il n’y a aucun avantage sportif» à jouer contre l’Algérie en ce moment, a tranché la FSF selon Record. Qui ajoute que le sélectionneur national, Aliou Cissé, ne veut même pas entendre parler d'une telle rencontre.



«Il n’en est pas question puisque le Sénégal n’y gagne absolument rien, martèle une source anonyme du journal. Même les joueurs ne seront pas motivés. C’est la raison pour laquelle le sélectionneur n’a même pas voulu en parler.»