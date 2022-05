Amical : le Brésil veut le Sénégal

Après l’annulation de son match amical contre l’Argentine, qui était prévu le 11 juin prochain, dans le cadre de la préparation du Mondial 2022, le Brésil est à la recherche d’un autre sparring-partner.



«Les discussions n’en sont qu’au début, a révélé Juninho Paulista, le coordinateur de la sélection brésilienne, repris dans Le Quotidien de ce jeudi. Nous allons probablement trouver un adversaire africain. Notre souhait est de jouer en Europe.»



D’après le journal Record de ce jeudi, la Fédération brésilienne de football (CBF) a dégagé une short-list de trois pays : le Sénégal, le Maroc et la Côte d’Ivoire.



Cependant, affirme le quotidien sportif, la préférence de la partie brésilienne va aux Lions du Sénégal, récents champions d’Afrique.



La même source indique que l’idée est d’organiser la rencontre le 12 juin prochain en France.



Le Brésil et le Sénégal se sont déjà affrontés en amical. C’était le 10 octobre 2019 à Singapour. Les deux équipes avaient fait match nul (1-1).



La Seleçao et les Lions cherchent des sparring-partners présentant le même profil que leurs futurs adversaires au Mondial.



Le Brésil est logé dans le groupe G avec le Cameroun, la Serbie et la Suisse. Le Sénégal, pour sa part, évoluera dans le groupe A en compagnie du Qatar, pays organisateur, des Pays-Bas et de l’Equateur.



En attendant d’éventuelles discussions avec la CBF, la Fédération sénégalaise de football (FSF) empile les propositions pour des matches amicaux avant le prochain Mondial.



Elle prévoit de se pencher sur la question des matches amicaux «d’ici à mardi prochain», selon Seydou Sané, le porte-parole de l’instance, cité dans les colonnes de journal Stades de ce jeudi.



Avant d’entamer la préparation du Mondial 2022, le Sénégal (Groupe L) va disputer en juin prochain deux matches de qualification à la CAN 2023. Il va accueillir le Bénin (le 4) avant de se déplacer au Rwanda (le 7).