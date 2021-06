AMICAL : Le Portugal étrille l’Israël (4-0) avant l’Euro !

Le Portugal s’est imposé sans grande difficultés 4-0 face à l’Israël pour son dernier match de préparation avant l’Euro. Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes par deux fois ont ajouté leur nom à la feuille de match.







Après son match nul 0-0 face à l’Espagne, Le Portugal donne le ton et rassure à quelques jours de son entrée en lice pour l’Euro. Une dernière répétition générale aboutie avant de défendre leur titre qui a donné le sourire au sélectionneur. Juste avant le coup d’envoi, Fernando Santos avait fait savoir qu’il fallait compter sur la Seleçao pour la plus belle des compétitions européennes. « Depuis mon arrivée, je n’ai pas du tout changé d’avis. J’ai préparé une valise pour un mois et j’emmène du tabac aussi. » avait-il lancé dans un entretien accordé à RTP. « Ne pas passer la phase de groupe doit être considéré comme un échec. Ça n’arrivera pas au Portugal, j’en suis convaincu. Mais c’est un groupe très difficile. Je ne sais pas comment ces trois équipes sont dans le même groupe… »





Le ton est donné et le champion d’Europe en titre compte bien garder sa couronne !